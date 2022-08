René herdenkt zijn beste vriend en Patricia is onherkenbaar

Ik wil dan­sen-zangeres Froukje (20): ‘Zou nooit elk jaar festival­ron­de puur voor het geld doen’

Zangeres Froukje (20) timmert hard aan de weg, met grote hits en een Edison-prijs. Nu gaat er opnieuw een wens in vervulling: optreden op Lowlands. Terug naar waar het begon, bij haar ouders thuis in Nieuwkoop, waar Lowlands nog ver weg was.

9:43