René herdenkt zijn vader en Bridget gaat voor frieten

Nep maar schattig: S10 doet mee aan nieuwste ma­ke-uphype

Vroeger werden ze met dikke lagen make-up weggewerkt, tegenwoordig zijn ze helemaal in: sproeten. En wie ze niet heeft, laat ze tijdelijk (of zelfs permanent) zetten - zie S10, die zichzelf dinsdagavond overtuigend naar de songfestival-finale in Turijn zong.

12 mei