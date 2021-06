René Le Blanc zet zinnen op eigen reallifesoap

video Johan Nijenhuis maakt uitstapje naar Marokko: ‘Ik was zelf moe van het witte rom­com-meis­je’

24 juni Regisseur Johan Nijenhuis, de koning van de Nederlandse romantische comedy, gooit het over een andere boeg. Geen blonde vrouw die steen en been klaagt over haar mislukte liefdesleven in zijn nieuwe film, maar een Marokkaanse die zichzelf dwingt open te staan voor de liefde. Na Verliefd op Cuba en de Toscaanse Bruiloft is het tijd voor een uitstapje naar Afrika, en wel in de vorm van de Marokkaanse Bruiloft.