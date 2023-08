René van Kooten gaat Shrek spelen in nieuwe versie van musical

,,Ik heb er veel zin in om Shrek te gaan spelen. Het is anders dan de rollen die ik eerder heb gespeeld en het lijkt mij heel leuk om mij dit keer te richten tot het familiepubliek”, laat Van Kooten weten in een verklaring. ,,Shrek is al jaren een enorm populair merk en ik vind het geweldig dat ik dit populaire personage naar de Nederlandse en Belgische theaters mag brengen.”

Shrek De Musical was voor het eerst te zien op Broadway in 2008, waarna de voorstelling ook in andere landen werd vertoond. In Nederland was de musical in 2012 en 2013 te zien. Toen speelden William Spaaij (Shrek) en Kim-Lian van der Meij (prinses Fiona) de hoofdrollen. De nieuwe versie van Shrek is tussen september 2024 en juni 2025 te zien in meerdere theaters in Nederland en België.