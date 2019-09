Renée van Wegberg omarmt het chanson

Halina Reijn is gefasci­neerd door macht en seks: ‘Drift en taboe, geen liefde’

7:24 Het Nederlands Filmfestival begint vrijdag met de vertoning van Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn over een verboden relatie in een TBS-kliniek. ,,Ik wilde geen schaamhaar of tepels tonen.’’