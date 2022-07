Renee van Wegberg speelt hoofdrol in rockmusical

musical Remko Vrijdag vond inspiratie voor Willy Wonka bij oude filmkomiek Gene Wilder

Remco Vrijdag is Willy Wonka, in de eerste Nederlandse musicalversie van Charlie and the Chocolate Factory. Het duurde lang voor het zover was. ,,Ook ik bereikte het punt waarop ik dacht: gaat dit ooit nog wel gemaakt worden?’’

9 juli