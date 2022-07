Renze Klamer: ‘Ik heb Hilversum op zijn lelijkst meegemaakt’

Schilderij met asbest in uitzending Tussen kunst en kitsch

In een uitzending van Tussen kunst en kitsch is een schilderij getoond dat op een paneel van asbest is geschilderd. De man die het schilderij naar het tv-programma meenam, wist niet dat het asbest bevat, maakt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend.

30 juni