Renze Klamers talkshow krijgt prominent tijdstip: ‘Ik was zelf ook verrast’

Laat op vrijdag werd het eerste seizoen net na middernacht na het NOS Journaal uitgezonden op NPO 1. Ondanks het late tijdstip scoorde het luchtige praatprogramma mooie kijkcijfers. Vanaf 3 juli mag Klamer het nu ook op prime time (21.30 uur) proberen.



De talkshow is een luchtiger praatprogramma dan bijvoorbeeld Op1 of Jinek. Een bewuste keuze, legt Klamer uit. ,,We hadden de opdracht gekregen om iets totaal anders te maken.” Daarom wordt de actualiteit losgelaten en is het een talkshow die meer te vergelijken is met bijvoorbeeld de Amerikaanse latenighttalkshows. ,,In het programma krijgen de gasten de kans om een verhaal te vertellen, waar normaal geen nieuwshaakje voor is. Bijvoorbeeld iets uit iemands jeugd. Bij ons is het programma de aanleiding.”



Het is een vorm die bij Klamer past, maar hij geniet vooral van de combinatie. ,,Ik presenteer ook nog de Nieuws BV op de radio. Daar praten we dan over Europa en andere grote nieuwszaken. Het is de combinatie van die twee die ik leuk vind.”