Reünie van Harry Potter-cast voor HBO Max-special

,,Voor het eerst keert de legendarische cast terug naar waar de magie begon”, schrijft HBO Max over de special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts die vanaf 1 januari wordt uitgezonden. Niet alleen de drie hoofdrolspelers Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson keren terug. Ook onder anderen Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane en Ralph Fiennes, die te zien waren in de razendpopulaire filmreeks, schuiven aan. Chris Columbus, die twee van de acht films regisseerde, werkt ook mee. Kijkers worden getrakteerd op diepte-interviews en gesprekken met de cast, zo belooft HBO.

De eerste Harry Potter-film verscheen in 2001. De reeks werd in 2011 afgesloten met Harry Potter en de Relieken van de Dood deel 2. Het is na Marvel en Star Wars de meest succesvolle filmreeks uit de geschiedenis. De acht films brachten wereldwijd 10 miljard dollar op. In Nederland kochten meer dan 12 miljoen bezoekers een bioscoopkaartje.

De films zijn gebaseerd op de boeken van de Britse schrijver J.K. Rowling. Opvallend is dat zij niet expliciet wordt genoemd in het lijstje namen dat HBO dinsdag deelde. Het is onbekend of Rowling haar medewerking verleent aan de special.

In mei van dit jaar kwam HBO nog met een reünie van de Amerikaanse sitcom Friends. In Friends: The Reunion blikten hoofdrolspelers Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry terug op hun tijd in de serie die tussen 1994 en 2004 op televisie te zien was.

