Revival Kate Bush compleet: 100 miljoen views op YouTube, ook andere hits winnen aan populariteit

De video van Running up that hill werd in januari 2011 geüpload op het kanaal van de Britse zangeres. Tot 25 mei dit jaar was het filmpje iets meer dan 48 miljoen keer bekeken, meldt de Britse krant The Independent. Twee dagen later, na het verschijnen van een deel van de nieuwe afleveringen van Stranger things, steeg het aantal views in korte tijd enorm.



Ook op Spotify stijgt het nummer inmiddels naar recordhoogte. Al weken is Bush in de toplijst te vinden met de single. Running up that hill is inmiddels ruim 440 miljoen keer gestreamd op het platform. Afgelopen maand werd de Britse zangeres door iets meer dan 46 miljoen mensen beluisterd. Daardoor winnen ook andere classics zoals Wuthering heights (+76 procent afgelopen maand) en Babooshka (+67 procent) aan populariteit.



Bush brak met Running up that hill eerder al verschillende records in haar thuisland. Zo bereikte het nummer bijna 37 jaar na de release de eerste plaats in de Britse hitlijst en is de 63-jarige zangeres de oudste vrouwelijke artiest met een nummer 1-hit. In de Nederlandse Top 40 is ze inmiddels ook alweer zes weken terug te vinden met plek 16 als hoogste positie.