Revolutie op komst in hoge regionen Top 2000

Er werd ongeremd gegeeuwd. De suspense rond de bekendmaking van de bovenste 10 van de Top 2000 zakte dit jaar nog sneller in dan de luistercijfers van 3FM. Een compleet onveranderde top 5. Bij het horen van het trio Bohemian Rhapsody, Hotel California en Stairway to Heaven springen de kurken bij mij thuis inmiddels spontaan van de flessen bubbels. Alleen in 2013 was het erger: toen bleef de top 6 gelijk.

Omdat de oudejaarsavond nu eenmaal van tradities aan elkaar hangt, hecht de Top 2000-stemmer aan precies dezelfde voorspelbaarheid die niet-luisteraars makkelijke munitie verschaft de lijst als oubollig en saai te bestempelen. Immers: van 19 edities stond Queen 15 maal op 1. En erger: geruchten rondom het Top 2000-hoofdkwartier melden dat de voorsprong van de koningin op zijn onderdanen groeit.

Toch is de Top 2000 geen in marmer gehouwen klassement. Sterker: aan de top is een voorzichtige revolutie op komst. Die stelling durf ik wel aan na het zien van de naar leeftijd van de stemmers opgesplitste ranglijsten. De voorkeuren van de tieners, twintigers en dertigers bieden een blik op de toekomst.

Die generatie heeft niet meer zelf gezien hoe Freddie Mercury een stadion wist te dresseren of hoe de Eagles hits aaneen regen, maar kent de songs als de vertrouwde soundtrack boven zijn oliebollen. Daarom slecht nieuws voor wie in Bohemian Rhapsody een kitscherig luchtalarm meent te horen: die song blijft nog héél lang op 1. Maar andere Top 2000-dino’s sterven langzaam uit: Deep Purple’s Child in Time wordt door jongeren maar weinig genoemd, net als de uitgesponnen rock van Pink Floyd. In opmars: onder meer Toto’s Africa en Black van Pearl Jam. De – door mij samengestelde en dus geheel onofficiële! – top 10 van over 15 jaar vindt u hieronder. Een blik op uw oudejaarsavond van 2032.

Top 10 va n het jaar 2032

1. Bohemian Rhapsody – Queen

2. Piano Man – Billy Joel

3. Hotel California – Eagles

4. Stairway to Heaven – Led Zeppelin

5. Black – Pearl Jam

6. Africa – Toto

7. Fix You – Coldplay

8. One - Metallica

9. November Rain – Guns N’ Roses