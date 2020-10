Rianne danst in minibikini van mondkapjes Bram is Orgel Joke helemaal zat

De Roy van Zuydewijn eist opnieuw partnerali­men­ta­tie van prinses Margarita

11:10 Het was even stil rondom Edwin de Roy van Zuydewijn, maar de ex-man van prinses Margarita, wiens gevecht tegen het Koninklijk Huis destijds breed in de media werd uitgemeten, eist opnieuw partneralimentatie. De zaak dient vandaag achter gesloten deuren, meldt de Volkskrant.