Richard de Mos had geen betere keuze kunnen maken dan Pauw

Instagram ontploft: Jennifer Aniston maakt account aan en post unieke Friends-sel­fie

18:04 Tot grote vreugde van veel fans heeft Jennifer Aniston eindelijk haar debuut gemaakt op Instagram. Vandaag deelde ze haar allereerste foto: eentje waarop de gehele cast van Friends staat. ,,En nu zijn we ook Instagram-FRIENDS”, schrijft Jennifer bij haar selfie. ,,HI INSTAGRAM.” De foto werd in drie uur tijd ruim 1,6 miljoen keer geliket en fans reageren dolenthousiast.