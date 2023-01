‘Rick Astley wil miljoenen zien van rapper vanwege na-apen van zijn stem’

Rick Astley heeft een rechtszaak aangespannen tegen rapper Yung Gravy. De zaak gaat over het nummer Betty (get money) van de rapper. Volgens Astley wordt zijn stem in het nummer nagedaan, zonder dat daar toestemming voor is gevraagd.

In het nummer is een sample te horen van het nummer Never gonna give you up van Rick Astley, waar de 56-jarige zanger wereldberoemd mee is geworden. Volgens de Britse zanger was er wel toestemming verleend om dat sample te gebruiken. Maar hij stelt dat niemand toestemming heeft gekregen om zijn kenmerkende stem te imiteren. Volgens entertainmentsite TMZ eist Astley miljoenen van Matthew Hauri, zoals Yung Gravy eigenlijk heet. Hij sleept ook Nick Seeley voor de rechter, die zijn stem in het lied nadoet.

Never gonna give you up is een van de grootste hits uit de jaren tachtig. Later groeide het uit tot een internettrend, ‘Rickrolling’. Rickrolling is een grap waarbij internetgebruikers een link naar iemand sturen die over een bepaald onderwerp lijkt te gaan, maar die in werkelijkheid leidt naar de videoclip van Astley’s hit. Het nummer kreeg afgelopen jaar weer veel aandacht nadat het een grote rol speelde in een aflevering van de Apple TV+-hitserie Ted Lasso.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: