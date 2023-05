Rick Brandsteder openhartig over verslaving in Het perfecte plaatje: ‘Kliniek was een safe place’

Rick Brandsteder is in de periode dat het minder goed met hem ging ‘van zichzelf verwijderd geraakt’. Dat onthulde de 39-jarige presentator, die in januari uit een afkickkliniek kwam, woensdagavond in Het perfecte plaatje , zo zagen 950.000 kijkers. ,,Als kind ben ik al met een bekende vader opgegroeid. Daardoor ben ik op de autofocus gegaan en heb ik mezelf eigenlijk nooit scherp gesteld.’’

In november vorig jaar werd bekend dat Brandsteder was opgenomen in een afkickkliniek. Zijn management wilde niet vertellen waarom hij daar zat, maar liet wel weten dat de presentator ‘aan zichzelf aan het werken was’. Een paar maanden later, in januari, werd duidelijk dat Brandsteder de kliniek weer had verlaten. Volgens zijn moeder kampte hij met een alcoholverslaving.

Brandsteder hield zich daarna op de vlakte als het ging om zijn verslaving, maar besloot woensdagavond in Het perfecte plaatje toch open kaart te spelen met presentator Tijl Beckand. Die was nieuwsgierig hoe het nu met Brandsteder ging. ,,Een aantal maanden geleden was ik hier met een verrotte kop aan begonnen: ik ging geen feestje of partijtje uit de weg. Ja, als je dan nu helemaal fris en helder wakker wordt, dan is het je gordijnen opengooien en de dag plukken.’’

Brandsteder stelde dat hij altijd het gevoel heeft gehad dat hij aan ‘een soort ratrace’ meedeed. ,,Als kind ben ik al met een bekende vader opgegroeid. Daardoor ben ik op de autofocus gegaan en heb ik mezelf eigenlijk nooit scherp gesteld’’, klonk het openhartig. Mede daarom raakte Brandsteder ‘in die tijd van zichzelf verwijderd’, al kreeg hij daarna wel door het niet de goede kant op ging. ,,Als je dat dan ook nog een keer probeert te verdoven, dan ga je helemaal weg. Het was zaak voor mij om in lijn met mezelf te komen en dat is aardig gelukt.’’

Brandsteder zei zich te realiseren dat het in de afkickkliniek een soort safe place was. ,,Nu begint het echte werk gewoon. Ik ga goed en ik ga ook niet te hoog van de toren blazen. Ik doe alles gewoon lekker relaxed, zoals ik deze dag ook ga beleven.’’

