Rick van Velthuysen keert terug met ochtendshow op Radio Veronica

Van Velthuysen werkte van 2008 tot en met 2016 al bij Radio Veronica en maakte daar verschillende programma’s, waaronder ook Rick in de Morgen . Die show werd in 2014 bekroond met een Gouden RadioRing. De dj werkte de afgelopen jaren bij NPO Radio 2 waar hij het nachtprogramma RickvanV doet 2 maakte.

De presentator is blij om weer terug te komen. ,,Na het winnen van de Gouden RadioRing 2014 is het toch gaaf dat we nu het ‘radiovat’ - bijna 10 jaar na dato - opnieuw mogen aanslaan? Het voelt spannend, nu ik word geparachuteerd op het strijdtoneel van de nationale radio-ochtendshows. Met ‘Rick in de Morgen’ maken we vooral ongefilterde radio, waarin veel luisteraars zich zullen herkennen.”