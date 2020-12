Rico heeft een denkbeeldige vriend en Dotan ontmoet de paus

Taylor Swift brengt vannacht opvolger van veelgeroem­de album Folklore uit

10 december Taylor Swift (30) weet het gat, dat door afgelaste tournees en optredens in haar agenda is ontstaan, goed te vullen. De zangeres komt in de nacht van donderdag op vrijdag wederom met een nieuwe plaat, getiteld Evermore. Het is het negende studioalbum van Swift, dat ze omschrijft als ‘zusterplaat’ van de succesvolle voorganger Folklore.