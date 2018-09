Rico Verhoeven blijkt kijkcijferklapper voor Veronica

Ruim één miljoen tv-kijkers en 15.000 toeschouwers rond de ring in het stadion van Ajax zagen Verhoeven domineren in het wereldtitelgevecht over vijf rondes van 3 minuten, al kreeg hij Inocente niet neer. De jury wees de 'King of Kickboxing' echter unaniem tot winnaar aan.



Het gevecht is de best bekeken partij van Verhoeven tot nu toe. Voorlopig was het duel met Badr Hari het meest bekeken. In 2017 zaten er 774.000 kickboksliefhebbers voor de buis, toen werd de wedstrijd overigens uitgezonden bij Ziggo Sport.



Daarna konden die kijkers niet worden vastgehouden op die zender. De duels van Verhoeven met Jamal Ben Saddik (366.000 kijkers) en Mladen Brestovac (305.000 kijkers) waren een stuk minder trek. Ook Hari kampte zonder Verhoeven met een stuk minder kijkers. Zijn duel met Hesdy Gerges werd door 247.000 kijkers bekeken. Het gevecht tussen Verhoeven en Inocente was de eerste krachtmeting die op Veronica werd uitgezonden.