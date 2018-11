Rico Verhoeven: Ik verander in een filmster en dat voelt goed

De 29-jarige Verhoeven heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een acteercarrière ambieert. Die droom gaat terug naar zijn kindertijd, toen de kleine Rico de hele dag naar Jean-Claude van Damme keek. Tot het kickboksen een vlucht nam, en zijn Hollywood-droom op de achtergrond verdween. Die rollen zijn nu omgedraaid.



‘Break a leg! Kickboxing champ lands first leading role’, schreef The Hollywood Reporter gisteren. Voelt dat als erkenning?

,,Zeker, the word is out there! Hoe gaaf is dat, zij zijn geen kleine speler in Los Angeles. Iedereen weet dat ik al langer met films bezig ben. Ik heb door de jaren heen nogal wat audities gedaan. Een rol in de vechtfilm Creed 2 (dat werd geschreven door Sylvester Stallone) zag ik vorig jaar aan mijn neus voorbij gaan. Het zorgde er wel voor dat ik een lekker netwerk in Hollywood opbouwde.’’



Hoe rolde het balletje verder?

,,Mijn management werd benaderd door Dutch Filmworks, die met een idee van een nieuwe actieheld rond mijn personage kwamen. Dat idee werd gepitcht en aangenomen door Capstone Pictures, waardoor ik nu met regisseurs en schrijvers heb mogen praten.”



Verdwijnt het boksen nu helemaal naar de achtergrond?

,,Ik heb het eerder gezegd, maar nu het eindelijk zo ver is, wil ik sporten en filmen niet meer combineren. Ik ga voorlopig echt voor alleen film. Hoe het allemaal verloopt, is nog even afwachten, maar áls ik iets doe, doe ik het goed. We hebben het hier over een project van jaren, dat heeft tijd nodig. Langzaam aan verander ik van actieve sporter naar filmster. En dat voelt goed.’’