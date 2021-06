Rieu gaat in najaar toeren, eerste Nederlandse show in december

Violist André Rieu gaat in het najaar weer op tournee in het buitenland. De 71-jarige artiest zal naar verwachting met zijn orkest in oktober en november spelen in onder anderen Chili, Uruguay, Israël, Oostenrijk en Duitsland. Dat kondigt hij vandaag aan met een vrolijk filmpje op Instagram.

De eerste optredens in Nederland die Rieu geeft sinds de coronalockdown zijn half december in Maastricht en begin januari in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op dit moment gaat het om een handvol optredens waarvoor de kaartverkoop vandaag is begonnen. Mocht er veel animo zijn, dan komen hier wellicht extra concerten bij, laat zijn manager vrijdag weten.

Toen de coronacrisis uitbrak in maart 2020 was de Limburgse violist bezig met zijn langverwachte Amerikaanse tournee. Deze gaat Rieu in april 2022 inhalen, met daarna een flinke reeks optredens in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Vrijthofconcerten

In juli 2022 is de artiest de hele maand op het Vrijthof te vinden, waar hij na drie jaar terugkeert voor zijn traditionele serie zomerconcerten. Veel fans hebben al in het najaar van 2019 tickets gekocht voor de serie in 2020, die echter moest worden afgelast. Ook de reeks van dit jaar is gecanceld; zijn crew moest een paar weken geleden de knoop doorhakken en wist niet zeker wat er coronatechnisch in de zomer mogelijk was.

Voor deze 2022-zomerserie op het Vrijthof zijn nog enkele tickets beschikbaar. Rieu werkt momenteel met zijn orkest aan een nieuwe cd, Happy Together. Deze moet later dit jaar verschijnen.

