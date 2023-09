Rifka Lodeizen speelt moeder met een beperking: ‘Het kan best zijn dat mensen dit niet pikken’

Ondanks val kabinet: in december volgt besluit over toekomst Ongehoord Nederland

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) moet uiterlijk in december een besluit nemen over de toekomst van Ongehoord Nederland (ON!) binnen de publieke omroep, bevestigt haar woordvoerder. Dan verloopt namelijk de uiterlijke termijn om te reageren op het verzoek van de NPO om de voorlopige erkenning van de omroep in te trekken. De val van het kabinet verandert daar niets aan.