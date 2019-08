Rihanna draagt Nederlands design tijdens carnaval: ‘Je kunt moeilijk nee verkopen’

,,Vorige week maandag kregen we een mailtje van de styliste van Rihanna over de roze jurk. Ze had hem op Instagram gezien en vroeg of Rihanna hem kon dragen tijdens de jaarlijkse carnavalsviering op Barbados, wat altijd een enorme happening is. Toevallig was de betreffende jurk niet bij ons in het atelier in Amsterdam, want die zat nog ergens vast bij de douane in Amerika nadat ie voor een fotoshoot was gebruikt. Dus toen hebben we gewoon een compleet nieuwe jurk voor haar op maat gemaakt, want je gaat natuurlijk geen 'nee' verkopen aan zo’n ster. Met vijf man hebben we een aantal nachten doorgewerkt om de outfit af te krijgen, om die vervolgens door te sturen naar Londen waar Rihanna de jurk zou passen. Vanuit Londen is de jurk weer doorgevlogen naar Barbados”, aldus Laport.



Waarom de styliste van Rihanna nou uitgerekend bij Laport terechtkwam, ligt volgens de Amsterdamse ontwerper aan het feit dat supersterren van dit kaliber altijd op zoek zijn naar iets nieuws. ,,Ze willen verrassen en met iets bijzonders in de spotlights staan. Dat ze voor mijn ontwerp gekozen heeft is echt te gek en ik ben er heel blij mee!"



Laport deelde op zijn Instagram-pagina een foto van Rihanna in zijn roze jurk, die inmiddels ook op vele internationale mode- en entertainmentsites te zien is. Of Rihanna nu vaste klant wordt bij de Nederlander weet David nog niet. Lachend reageert hij: ,,Nou, ze heeft nog twee andere jurken van me, dus wie weet zien we haar binnenkort nog een keer in een van mijn designs.”