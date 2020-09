Rijksmuseum stelt vanaf woensdag mondkapje verplicht

Dubbele mijlpaal voor André Hazes met nieuw album Thuis

25 september De vlag kan dubbel uit in huize Hazes. André staat niet alleen in Nederland op nummer 1 van de Album Top 100, met zijn nieuwe plaat Thuis heeft hij ook in Vlaanderen die mijlpaal bereikt. Het is de eerste keer dat de 26-jarige zanger bij de zuiderburen aan de leiding gaat.