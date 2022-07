Risicovolle hersenoperatie Ernst Daniël Smid geslaagd

Door de operatie hoopte Smid minder last te krijgen van lichamelijke klachten die hij ondervindt door de ziekte van Parkinson. Of dat inderdaad het geval is, moet de komende tijd duidelijk worden. Volgens Bierbooms is haar partner op dit moment nog te ‘vermoeid om te praten'. Door de ziekte had de 69-jarige bariton voor de operatie ook al moeite met praten.



Smid stond al maanden op de wachtlijst van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Voor de operatie gaf hij aan te hopen dat hij daarna minder zou trillen. Door de trillende en schokkende bewegingen had de zanger ook moeite om fatsoenlijk te eten. ,,Ik ben aan het einde van de dag doodmoe en kan dan nauwelijks nog praten”, vertelde hij. ,,In de ochtenduren gaat het nog wel. Dan heb ik nog een beetje energie.”



Smid maakte in 2019 aan tafel bij Jeroen Pauw bekend te lijden aan de ziekte van Parkinson. Hij besloot het wereldkundig te maken nadat de ziekte eerder bij zijn collega Rob de Nijs was geconstateerd.