‘Roast Humberto’ was wat Late Night al tijden nodig had

interview Chris Pratt (Jurassic World): Ik ben maar een radertje in een grote machine

10:32 Geen enkele acteur van zijn generatie scoort zo constant aan de bioscoopkassa als Chris Pratt (37). Hij zit in zeer lucratieve filmseries zoals The Avengers, Guardians of the Galaxy en nu weer het vervolg op Jurassic World. ,,Ik ben maar een radertje in een grote machine.’’