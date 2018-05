Rob Bolland trots op Metallica

,,Zo’n grote band als Metallica, die dan een Nederlands nummer covert, ik ben er trots op”, stelt Bolland, die Rock Me Amadeus schreef en produceerde voor Falco. Het nummer werd midden jaren tachtig een hit in Amerika, Groot-Britannië en Nederland. De video is op YouTube inmiddels meer dan 300.000 keer aangeklikt.

Het is twintig jaar geleden dat Falco overleed en in Oostenrijk en Duitsland wordt daar dit jaar uitgebreid bij stilgestaan. Zo is Rock Me Amadeus in verschillende versies te horen en verschijnt er op 25 mei een nieuw album met Falco-nummers die bewerkt zijn door rappers. Twee weken geleden zong Conchita Wurst, die in 2014 het Eurovisie Songfestival won, Rock me Amadeus op de Amadeus Austrian Music Awards. ,,Zeg maar de Oostenrijkse Grammy’s”, verduidelijkt Bolland die daar in het Weense Volkstheater eregast was. ,,Een geweldige avond.”