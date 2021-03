Rob de Nijs en Willeke Alberti ontroeren kijkers in Matthijs gaat door

Gisteravond was voorlopig de laatste aflevering van Matthijs gaat door op tv. In de aflevering werden de Edsion Popprijzen uitgereikt en maakten winnaar Rob en Nijs en zangeres Willeke Alberti heel wat los bij kijkers.

Rob de Nijs mocht de prestigieuze Nederlandse muziekprijs in de categorie Nederlandstalig in ontvangst nemen voor zijn afscheidsalbum ‘t Is Mooi Geweest. De zanger maakte eind 2019 bekend dat hij Parkinson heeft, en dat zijn muziekcarrière niet lang meer zou duren. Op den duur zou het namelijk te lastig worden voor de zanger om nog op te treden. Maar, volgens presentator Matthijs van Nieuwkerk is hij Forever Young.

Of, zoals Willeke Alberti vertaalde: Eeuwig Jong. Onder begeleiding van een piano zong Alberti de hertaling van het nummer als eerbetoon aan Rob de Nijs. ,,Tot vandaag was ik nog jong”, zingt Alberti, zichtbaar geëmotioneerd. Wanneer de camera naar De Nijs draait is te zien dat hij lichte trillingen heeft, die bij de ziekte Parkinson horen. Met het geheugen van de zanger is nog niets mis, we horen hem zachtjes meezingen met Alberti.

Ook kijkers raken geëmotioneerd door het nummer, is te lezen op twitter. ‘Zit ik hier als de eerste de beste sentimentelerik te janken om die lieve oude Rob de Nijs’, zegt iemand. En ‘Wat blijft het toch jammer dat een stem soms 21 blijft, maar een lichaam langzaam ouder wordt....’ post iemand anders.

Met deze Edison staat de teller van Rob de Nijs inmiddels op zes bokaaltjes. Kijkers vinden de prijs voor de zanger meer dan terecht. ‘Ik kijk met duizenden gedachten in mijn hoofd naar wat de beste zanger is van Nederland’, laat radiopresentator Frits Spits weten op Twitter. ‘Ik ben hem zo dankbaar voor al het moois.’

Voor het optreden van Alberti, werd er nog een keer teruggekeken op het optreden van De Nijs met Niets voor het Laatst in de slotweek van De Wereld Draait Door. Hij deed dat niet live, zoals de andere winnaars: ,,Als je te lang uit de running bent, dan gaat het gewoon niet meer’’, vertelt hij. Samen met Van Nieuwkerk en de andere gasten kijkt hij naar een opname van een optreden van De Wereld Draait Door. Het optreden roept flink wat emotie op in de studio. De zanger is geraakt, maar ook de artiesten als Spike en Davina Michelle kijken geroerd toe.

De zesde Edison vindt De Nijs ‘misschien wel de leukste’. Zo laat hij weten in een eerder interview met ANP. ,,Ik had nooit meer gedacht dat ik er nog een zou winnen. Toen ik mijn eerste won in 1964 dacht ik ook dat het mijn laatste zou zijn, maar het is wel heel bijzonder dat je wint met een plaat die midden in coronatijd is gemaakt.’’

Tweede seizoen

Tijdens de aflevering maakte van Nieuwkerk ook bekend groen licht te hebben gekregen voor een tweede seizoen van zijn programma. Nadat hij aan Rob de Nijs bekend had gemaakt dat hij een Edison had gewonnen, vertelde de presentator het heuglijke nieuws. ,,We mogen gelukkig nog even door’’, zei hij. Volgens Van Nieuwkerk begint het tweede seizoen in augustus.

Van Nieuwkerk stopte in maart met De Wereld Draait Door, hij had op dat moment meerdere toekomstopties. RTL was een van de geïnteresseerde partijen, maar Van Nieuwkerk koos voor een langer verblijf bij de NPO en een eigen zaterdagavondprogramma. Het eerste seizoen van de show, waarin muziek een grote rol speelt en een prominente rol is weggelegd voor de Sven Hammond Big Band, trok doorgaans meer dan een miljoen kijkers.