Rob de Nijs mag woensdag ziekenhuis verlaten: ‘Van A naar weer een beetje B(eter)’

updateRob de Nijs mag woensdag het ziekenhuis verlaten. Dat bevestigt zijn manager. De 80-jarige zanger belandde bijna twee weken geleden in het ziekenhuis in ‘ zorgelijke toestand ’, nadat hij thuis ademhalingsproblemen had gekregen.

Het gaat inmiddels ‘redelijk’ met zijn gezondheid, zegt de manager. Hij moet wel nog zeker enkele weken moeten revalideren. ‘Van A naar weer een beetje B(eter)! Nog niet thuis, wel op weg naar’, schrijft zijn vrouw Henriëtte Koetschruiter op Instagram. Ze is dankbaar voor alle steun die het paar de afgelopen tijd heeft gekregen.

De artiest werd donderdagavond 20 april opgehaald met een ambulance nadat hij onwel was geworden voor de televisie. Zijn vrouw paste thuis in Bennekom eerst mond-op-mondbeademing toe. ‘s Avonds laat knapte De Nijs op en was hij bij kennis, maar later verslechterde zijn toestand weer, waarop zijn familie werd gevraagd naar hem toe te komen.

Zet een kaars voor je raam

Intussen deelden op sociale media veel mensen foto’s van kaarsen die zij hebben aangestoken voor De Nijs, nadat zijn vrouw daar om vroeg, in lijn met zijn bekende liedje Zet Een Kaars Voor Je Raam. Vorige week berichtte Henriëtte dat haar man ‘uit de gevarenzone’ was, maar nog wel even in het ziekenhuis moest blijven.

De Nijs nam vorig jaar na een carrière van ruim zes decennia afscheid als zanger. De artiest lijdt aan parkinson, een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, waardoor bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd.

