Rob de Nijs neemt in 2021 in stijl afscheid

Nieuwe Star Wars-film passeert na drie weken grens van 1 miljard

15 januari De nieuwe Star Wars-film, The Rise of Skywalker, heeft wereldwijd meer dan 1 miljard dollar opgeleverd. De film, die drie weken geleden in première ging, deed er wel langer over dan de twee vorige delen, meldt het vakblad Variety. Het is de zevende Disney-film die in 2019 uitkwam die de magische mijlpaal heeft gepasseerd.