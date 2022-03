Rob de Nijs opgenomen in ziekenhuis met corona, afscheidsconcert uitgesteld

Publiek neemt afscheid van weerman Piet Paulusma in Harlingen

In Harlingen is vandaag het afscheid van weerman Piet Paulusma, iets eerder dan gepland, begonnen. Officieel zou het Entrepotgebouw, waar de kist te midden van veel bloemen staat opgesteld, om 12.00 uur open gaan. Maar mensen konden al vanaf 11.00 uur naar binnen. Tot 17.00 uur kunnen ze een laatste groet brengen aan Paulusma, die in de Friese havenstad woonde. De in Tzum geboren Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

12:56