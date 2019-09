Rob de Nijs stopt toch met optreden

Het nieuws sloeg natuurlijk in als een bom, ook bij zijn 7-jarige zoontje Julius. ,,We hebben uitgelegd dat papa trilt, dat hij ziek is. Dat hij daardoor weleens kan vallen en dat hij dus een beetje moet uitkijken. Sindsdien waarschuwt hij me de hele tijd voor alles. Het is ontroerend en aandoenlijk", aldus Rob de Nijs in De Telegraaf.



De zanger heeft het einde van zijn carrière al helemaal uitgestippeld. ,,Ik wil nog een nieuwe cd maken en op een nette manier, na zestig jaar, afscheid nemen van het publiek. Ik maak mijn huidige tour gewoon af en dan volgt volgend jaar een afscheidstour langs alle provincies en een allerlaatste concert in Amsterdam, waar ik vandaan kom en waar alles voor me begon."



Rob wil, ondanks zijn ziekte, dus niet dat zijn carrière als een nachtkaars uitgaat. ,,Mijn stem houdt zich fantastisch, ik zou nog jaren door kunnen. Maar door dit... houdt het op. En dat is een streep door de rekening. Ik wil het publiek wel de Rob de Nijs geven die ze gewend zijn. Niet een beverig mannetje dat... nou ja, maak de zin maar af. Daarom denk ik: nog een jaar.”