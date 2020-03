Rob Dekay is de minst verdachte Mol aller tijden: ‘Die woorden gaan in mijn binnenzak’

Rapper Snelle: Mijn moeder zei altijd: je krijgt een knappe vriendin, kijk maar naar Jan Jaap van der Wal

13:12 Jan Jaap van der Wal is altijd een groot voorbeeld geweest voor rapper Snelle. Dat bekende de jonge artiest, van wie de echte naam Lars Bos is, in het programma Dit was het nieuws.