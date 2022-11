Rob Kemps is topscorer in Sterren op het Doek: ‘Ik doe deur niet open, als bel gaat’

Het WK voetbal in Qatar overheerste weer qua kijkcijfers. Enige onderbrekingen in de top van de kijkcijferlijst zijn van Even tot hier (1,5 miljoen kijkers) en Sterren op het doek (919.000). Vooral die laatste score is opvallend, omdat het NPO 2-programma daarmee beter scoort dan bijvoorbeeld RTL 4 en SBS 6. The Big Show met Ruben Nicolai noteerde bijvoorbeeld maar 709.000 belangstellenden en Wendy van Dijk zakte met Liedje op het eerste gezicht door het ijs op SBS 6 met een schamele 359.000 kijkers.



Rob Kemps vertelde als hoofdgast in Sterren op het Doek niet van verrassingen te houden. Mensen moeten bijvoorbeeld niet onverwachts bij hem op de stoep staan. ,,Als ik alleen thuis ben en de bel gaat, dan doe ik niet open. Mensen die me kennen bellen van te voren even en die weten ook dat ik dat niet fijn vind. Als ik geen zin heb om open te doen, dan doe ik niet open.”



Die houding zorgt wel eens voor ongemakkelijke momenten, bijvoorbeeld als hij met zijn vriendin aan het eten is. ,,Ik kan dan heel makkelijk zeggen: laat maar bellen. Zij voelt zich dan toch bezwaard. ‘Ja, maar hij kijkt door het raam’, zegt ze dan. Laat lekker kijken. Ik ben toch niet verplicht om open te doen.” Of hij zich zorgen zorgen maakt over wat mensen dan denken? ,,Hopelijk denken ze dat ik lekker zit te eten.”



De aflevering werd overigens opgenomen voor de onthullingen over tiranniek gedrag van Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant. Kemps presenteert samen met hem het programma Chansons! Ook daar zou één incident hebben plaatsgevonden. Maar dit was tijdens de opname nog niet bekend. Van Nieuwkerk legt voorlopig zijn werk neer en stopt zelfs helemaal bij BNNVara en daarmee lijkt Chansons! ook te verdwijnen.