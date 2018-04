Rob Muntz bij Radar: hij is nu zelf 'commerciële patjepeeër'

Pu­bli­ci­teits­stunt Westworld geslaagd na 'rickroll' met spoilerplan

Het idee van de makers van Westworld om het plot van het aankomende tweede seizoen alvast prijs te geven om spoilers te voorkomen, was een grap. De video die gisternacht op YouTube werd gezet begint veelbelovend maar al snel komt er een onverwachte wending als hoofdrolspeelster Evan Rachel Wood het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley begint te zingen.