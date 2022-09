Robbie Williams vereerd door samenwerking Metropole Orkest: ‘Heeft werk omhoog getild’

Williams moet toegeven dat hij in eerste instantie niet aan een Nederlands orkest had gedacht, maar dat hij op het orkest werd gewezen. ,,Het is interessant dat je nooit buiten het Verenigd Koninkrijk of Amerika kijkt als je zoekt naar artiesten.”

Voor XXV, zoals de jubileumplaat die vrijdag is verschenen heet, speelde het Metropole Orkest nieuwe versies in van de grote hits als Angels, Supreme, Kids en Let Me Entertain You. Ook staan er enkele nieuwe tracks van de Brit op XXV. De opnames voor de jubileumplaat vonden in april 2021 plaats in de grootste studio van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Hoewel het de bedoeling was dat Williams daar bij aanwezig was, is dat er uiteindelijk mede door de coronacrisis niet van gekomen.