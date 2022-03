Robert Pattinson verrast Batman-kijkers in de bioscoop

Cas Jansen ‘zeer ongelukkig’ terechtge­ko­men bij fietsonge­luk

Cas Jansen heeft afgelopen weekend een fietsongeluk gehad. Hij is daarbij ‘zeer ongelukkig’ terechtgekomen, laat het Instagramkanaal van soap Goede tijden, slechte tijden weten, waar de acteur de rol van Julian vertolkt. Inmiddels is hij geopereerd aan zijn verwondingen en is hij weer thuis bij zijn gezin.

7 maart