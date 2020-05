Robert Pattinson weigert te trainen voor Batman, fans teleurgesteld

Pattinson verblijft momenteel in Londen, waar hij door de coronacrisis in quarantaine zit met zijn vriendin Suki Waterhouse. Ze verblijven in een appartement dat hen tijdelijk wordt aangeboden door de makers van Batman. De acteur zou normaal gesproken midden in de opnamen van de aankomende DC-film zitten, maar de productie werd stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus.



Gedurende de crisis heeft het productieteam een persoonlijke trainer ingehuurd voor Pattinson. Om in vorm te blijven, maar vooral om aan zijn Batman-lijf te werken. Tevergeefse moeite, zo blijkt echter: Pattinson legt de adviezen en schema’s van zijn coach naast zich neer en weigert nog om verder te trainen. ,,Ik denk dat, als je de hele tijd traint, je een deel van het probleem bent”, verklaarde hij tegen GQ. ,,Je zet een bepaald voorbeeld zo. Terwijl niemand in de jaren 70 dit deed, zelfs James Dean niet - oké, hij was niet zo robuust.” Hoewel zijn collega’s gemiddeld vijf keer per dag aan hun lichaam werken, is dat voor Pattinson een utopie. ,,Het is letterlijk zo, ik doe amper iets.”