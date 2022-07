Robert van Hemert wint De Hollandse Nieuwe

MET VIDEO Na Urk krijgt nu Spakenburg eigen reality­show: ‘In het nieuws gaat het altijd over de negatieve kanten’

Een druk gezinsleven, een eigen kapsalon en vanaf maandag óók nog een hoofdrol in de SBS6-realityserie Boeren, Bijbels en Beauties. Het leven van de Spakenburgse met energie voor tien, Gretia Bauman (36), staat volledig op z’n kop. „Het leven in Spakenburg is een feestje en vanaf maandag kan heel Nederland meegenieten.”

16 juli