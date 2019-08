Roberto Jacketti geeft in oktober weer twee concerten

Dat heeft de formatie vandaag bekendgemaakt. De groep, die werd ontdekt door Angela Groothuizen, kende zijn hoogtijdagen in de jaren tachtig; de bekendste hit van de groep is I save the day die in 1984 bijna vier maanden hoog in de Top 40 stond.



De groep kreeg diverse prijzen, waaronder een Zilveren Harp. Roberto Jacketti viel in 1989 uit elkaar, vooral omdat Erik van der Hoff televisieprogramma's ging maken. De bandleden komen sporadisch nog samen voor gelegenheidsoptredens, onder meer voor de Vrienden van Amstel Live.



De band verzorgt het afscheidsoptreden in Harlingen omdat drummer Jeroen Booy vroeger schouwburg Trebol rock-cursussen gaf. Van der Hoff laat in het midden of de reünie de opmars kan zijn voor een nieuwe plaat. ,,Dat denken wij niet, maar wie weet", stelt hij.