Robin blikt terug op zwangerschap en Lucas is in kleine kring getrouwd

Art Rooijakkers had nu een foto van zijn bezwete hardloophoofd kunnen plaatsen, maar kiest toch voor een wat meer Instagram-vriendelijk plaatje.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Martien Meiland vierde gisteren zijn verjaardag en aan deze foto van Samantha Steenwijk te zien was menig BN’er daar aanwezig.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dj Lucas de Wert (van Lucas & Steve) is zaterdag in het huwelijk getreden met zijn vrouw Evelien. In het bijzijn van een klein gezelschap van familie en vrienden gaven zij elkaar het jawoord.