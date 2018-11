Robinson-fans klagen massaal over fors aantal opgevers

Het gezicht van Dennis Weening staat deze reeks meermaals verbaasd. ,,Echt?” stamelde de presentator donderdagavond toen Jody Bernal zijn wens om huiswaarts kenbaar maakte. De zanger is alweer de zesde kandidaat die zijn koffers pakte om Expeditie Robinson te verlaten.



De kijkers voelden zich in de maling genomen. ,,Ik kan wel janken, sorry”, zegt oud-kandidaat JayJay Boske die baalt van de opgevers ,, Absurd en schandalig, dit kun je niet maken. Niet tegenover je eigen carrière, niet tegenover de kijkers en al helemaal niet tegenover de mensen die het maken. Op deze manier wordt het programma naar de klote geholpen. Mensen beseffen het niet, maar een show als Robinson is groter dan onze carrières. Ik ben bang dat er kijkers afhaken. De makers zullen de deelnemers volgend jaar wel beter moeten screenen, of ze een boete moeten opleggen van 50.000 euro.”



De kijkers voelden zich donderdag misleid, want de hele aflevering werd er gekonkeld, stemmen geteld en samen gezworen. Toen puntje bij paaltje kwam stapte Bernal er zelf uit: omdat zijn vrouw acht maanden zwanger was. ,,Aan de ene kant snap ik dat wel”, reageert oud-winnaar Bertie Steur (2016), ,,maar ja, dat weet toch van tevoren ook? Waarom doe je dan mee? Een vrouw is over het algemeen negen maanden zwanger, dat weet je dan toch?”



Eerder gaven Aisha en Tony Junior op, lieten Josylvio en Özgür Aksan zich eruit stemmen en bedankte Donny Roelvink voor een herkansing. ,,Lekker is dat zoveel opgevers, in mijn laatste seizoen. Vervelend, zeker voor de kandidaten zelf die dan later terugkijken en bijna allemaal zeggen: wat ben ik dom geweest om weg te gaan. Dan hadden ze graag willen blijven. Veel mensen hebben een romantisch beeld bij Expeditie Robinson, maar geloof me, het is zwaarder dan iedereen denkt. Ze onderschatten het allemaal.”