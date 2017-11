Robinson-Imke uit Enschede: Carlos en ik hebben geen relatie

Eén van die bijzondere vriendschappen is dus die tussen haar en Carlos. Ze hebben zelfs een Whatsapp-groep in het leven geroepen om na te praten over hun ervaringen en momenten. ,,Daar zit mijn vriend en Carlos’ vriendin ook in. Natuurlijk krijgen wij die geruchten over onze ‘verliefdheid’ ook mee. Maar we kunnen er met zijn allen om lachen. Een relatie tussen mij en Carlos? Nee, dat gaat niet gebeuren”, benadrukt ze nogmaals.



De grove opmerkingen en geruchten op sociale media doen Imke, die naast haar huidige baan nog een tweejarige master voor meer medische verantwoordelijkheid volgt, niks. Ze is bestand tegen de kritiek, al vond ze het in het begin wel lastig om zichzelf zo bloot te geven op televisie. ,,Ik had mezelf voorgenomen om dicht bij mezelf te blijven. En dat is wel gelukt. Dat vertellen vrienden en familie me ook. En uiteindelijk gaat iedereen wat van je vinden. Het belangrijkste is dat ik mezelf nog in de spiegel kan aankijken. Dat kan ik”, klinkt het zelfverzekerd.