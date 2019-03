Robyn en Richard Ashcroft maken line-up Rock Werchter compleet

Richard Ashcroft treedt op donderdag 27 juni op. Robyn en Beirut en versterken het programma een dag later en Bear's Den geeft zaterdag 29 juni acte de présence. Daarnaast werden onder anderen Dean Lewis, Mahalia, Lizzo en Grace Carter aan de line-up van de laatste dag, zondag 30 juni, toegevoegd.



,,De puzzel is gelegd. Rock Werchter 2019 presenteert een heel diverse, speelse en frisse mix van het beste van vandaag met top headliners, straffe rock, singer-songwriters, geweldig goeie pop-acts, hippe vogels, vers talent...", zegt festivalbaas Herman Schueremans. ,,Er zit veel verrassing en variatie in het programma. Wij zijn trots op de affiche.”



Op Rock Werchter staan verder namen als The Cure, Mumford & Sons, Muse, Kylie Minogue, Nothing But Thieves, Tool, Florence + the Machine en Clean Bandit. Kaarten voor het festival, waar doorgaans ook veel Nederlanders naartoe gaan, zijn nog te koop.