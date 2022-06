Roddelpraat wil publieke omroep beginnen voor ‘mensen die werkelijk nergens om geven’

Schouten waarschuwt hun kijkers dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat de plannen echt in werking treden. ,,Het duurt nog wel twee jaar voor we ons kunnen aanmelden”, verwacht hij. “Je moet een heel boekwerk schrijven, allemaal bullshit”, vindt hij.

Nieuwe omroepen

Over ON is inmiddels veel te doen. De NPO wil een sanctie opleggen aan de omroep, omdat ON volgens de ombudsman de journalistieke code van de NPO heeft geschonden. Gasten zouden er zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken hebben gedaan en op deze manier nepnieuws hebben verspreid. Dit is in strijd met de afspraken die de NPO met de omroepen heeft gemaakt. Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.