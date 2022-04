Roddelpraat zwicht voor John de Mol en belooft rectificatie

Roddelpraat gaat in op de eis van John de Mol om recente berichtgeving over hem te rectificeren. Dat bevestigt Dennis Schouten. In een uitzending van het onlineprogramma beweerden Schouten en zijn collega Jan Roos dat de mediamaganaat geld zou hebben betaald om getuigen af te kopen in de mishandelingszaak van Shima Kaes tegen Johnny de Mol.

,,Ja, het klopt dat wij gaan rectificeren”, zegt Schouten. ,,Dat heeft te maken met drie dingen. Het eerste is dat wij nu al weten dat procederen tegen een miljardair heel lang gaat duren en veel geld gaat kosten. Het tweede is dat als het tot een kort geding komt, we misschien wel mensen in gevaar brengen. En ten derde hebben we nóg een hoger beroep lopen en we willen ook gewoon een programma maken”, zegt Schouten, verwijzend naar de rechtszaak waarin zij met zangeres Famke Louise verwikkeld zijn.

Vrijdag eiste De Mol’s advocaat Peter Plasman een rectificatie van het YouTube-programma Roddelpraat. Daarin was gezegd dat zij ‘bewijs’ hebben dat de familie De Mol 5000 euro zou hebben betaald aan getuigen in de mishandelingszaak die Shima Kaes tegen haar ex Johnny de Mol heeft aangespannen. Dat is volgens John de Mol niet waar.

Tegenover RTL Boulevard stelt Plasman daarnaast dat de familie De Mol Roddelpraat gaat voorstellen om 10.000 euro over te maken aan Stichting Het Vergeten Kind. Als het kanaal dit niet doet zou de advocaat een schadevergoedingsprocedure kunnen starten. Schouten geeft aan dat zij niet aan het dit verzoek gaan voldoen. ,,Als het nou aan een Blijf Van Mijn Lijf Huis was, willen we er nog wel over nadenken, maar dit verzoek vinden wij absurd”, besluit Schouten.