Roel van Velzen over scheiding: Single zijn is ‘weird’

Omdat VanVelzen en zijn ex 20 jaar samen waren, is alleen zijn ‘weird’, geeft de zanger toe aan Qmusic-dj Mattie Valk. ,,Het is wennen. Maar ik merk wel dat het goed is om over alles na te denken.’'

Roel en marketingcommunicatiemedewerkster Marloes, die in 2012 een villa kochten in Haarlem, kregen twee kinderen: Laut Pepijn (8) en Boaz (7). Vanzelfsprekend is de zorg voor de jongens veranderd. ,,De kids afzetten bij haar en dan alleen wegrijden, dat is niet altijd makkelijk.’'

Toch ziet de artiest zijn toekomst rooskleurig in. ,,Ik ben het geloof in de liefde niet kwijt. Het lijkt me gezellig om weer met iemand samen te wonen.’' Doordat hij ervaring heeft met relatietherapie, leerde hij veel over zichzelf. ,,Zo heb ik onderschat hoe het is om met een bekende Nederlander te zijn. Als zij op feestjes kwam, vroegen ze of ik er was. Ook was mijn schema lange tijd vrij dominant. Maar ook al was ik banketbakker geweest, dan was de breuk onvermijdelijk geweest. Het is gewoon beter om afstand van elkaar te hebben.’'