Rolf Sanchez en Sophia Mason verbreken relatie: ‘Liefdevol uit elkaar gegaan’

‘Lieve allemaal. We vinden het nog moeilijk om er woorden aan te geven maar willen jullie via deze weg laten weten dat wij inderdaad niet meer samen zijn’, schrijven de twee op Instagram. Rolf Sanchez en Sophia Mason vertellen dat ze ‘erg liefdevol’ uit elkaar zijn gegaan. ‘We hopen dan ook dat jullie onze privacy respecteren. We zullen verder geen reacties geven hierover en hopen dat jullie ons de rust gunnen om dit een plekje te geven.’

De twee waren zo’n vier jaar samen. Sophia Mason is zangeres en danseres. Ze is onder andere dansend te zien in de videoclip van Más Más Más, waarvan ze zelf de choreografie bedacht. In 2021 bracht het duo samen het nummer Ik geloof in ons uit. Rolf Sanchez leerde Sophia Mason kennen toen ze in 2019 meedeed aan het programma DanceSing. Ze schopte het in de televisietalentenjacht van RTL tot de finale, waarin ze tweede werd.

Op de afterparty van het programma stapte Rolf Sanchez voor het eerst op haar af. ,,Voor mij was het vier jaar geleden liefde op het eerste gezicht, voor haar niet.” vertelde hij destijds aan BeauMonde. ,,Normaal ga ik nooit naar afterparty’s, ik hou niet echt van feestjes. Maar ik wist dat zij daar zou zijn, dus ik ging erheen in de hoop dat ik haar even kon spreken”, legde hij uit. ,,Het eerste wat ik vroeg was: ‘Zullen we een keer een drankje doen?’ Gelukkig zei ze ja. Ik heb het een paar dates de tijd moeten geven, maar daarna was ze overstag, haha.”

