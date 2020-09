Rolf Sanchez na monsterhit Mas Mas Mas: ‘Ik heb hier tien jaar lang naartoe gewerkt’

cidi geschokt Stadsdich­ter onder vuur om oude rap: 'Holocaust is slechts een cover-up voor domme schapen’

24 september Over de benoeming van de nieuwe stadsdichter van Haarlem is vandaag grote verdeeldheid ontstaan. Tegenstanders vinden het niet kunnen dat Darryl Danchelo Osenga, beter bekend als rapper Insayno, een verleden heeft met justitie en in een van zijn nummers de Holocaust lijkt te bagatelliseren. Voorstanders vinden Insayno juist een taalkunstenaar die ‘het stadsdichterschap een nieuwe richting zal geven’. De rapper wil zelf niet reageren.