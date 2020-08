Rolf Wouters keert terug op tv: ‘In alles wat ik doe, is een ander beter’

Hij leek van de ene op de andere dag verdwenen. Rolf Wouters zei de televisiewereld in 2005 vaarwel om een reis te maken met zijn vrouw. ,,Het is heel simpel. We zijn een jaar weggegaan, daarna kwamen andere dingen op mijn pad. Op de een of andere manier is het beeld ontstaan dat ik heel erg anti-televisie ben. Onzin.”



Wouters, die zich destijds in Portugal vestigde, noemt zijn terugkeer op de buis ‘helemaal niet zo verrassend’. ,,Ik ben voor de kijker misschien weggeweest, maar met tv-vrienden heb ik gewoon contact gehouden. Ik ben weleens vaker gevraagd voor televisiedingen. Vond ik het niet passen. Of ging het niet door. Of iemand anders werd het.”