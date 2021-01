Rolling Stones-gitarist prijst onbekend Rotterdams bandje: ‘Goed gedaan’

Het is ironisch dat Roeck, een Rotterdams bandje dat nog maar een jaar bestaat, het nieuws haalt met een cover van Ronnie Wood. De vijf bandleden spelen al een jaar of vier samen in tributeband Nod Stewart and the Faces, maar ze richtten Roeck juist op om eigen nummers te schrijven. ,,Dat doen we ook wel, dit was nou net een uitzondering’’, vertelt gitarist Jeroen van As (52).

Zijn bezoek aan een soloconcert van Ronnie Wood in Londen, begin vorig jaar, legde het zaadje. Daar liep hij na afloop pianist Ben Waters tegen het lijf, een Brit die die avond Wood begeleidde, maar ook speelde met de andere Stones, Ray Davies en Chuck Berry. ,,Ik stelde me even kort voor en wisselde contactgegevens uit. Pas later dat jaar ontstond het idee om veertig jaar na het verschijnen van het nummer Outlaws een nieuwe versie op te nemen. Als een muzikaal cadeautje aan Wood.’’

Volledig scherm De band Roeck met vooraan zanger Jo de Roeck en links achter hem gitarist Jeroen van As. © Ray Creemers

Van As mailde Waters met de vraag of hij op het nummer wilde meespelen. ,,Ik ben niet begonnen over geld, misschien zou ik hem daarmee beledigen. Hij liet zijn muzikantenhart spreken, want hij reageerde enthousiast. Hij zei er ook meteen bij dat hij het nummer daarna wel zou doorsturen naar Ronnie Wood.’’

De bandleden van Roeck, die ervaring opdeden met Nederlandse artiesten als Golden Earring, Anouk, VOF De Kunst en Herman Brood, namen een kale versie van het nummer op en stuurden dat in oktober naar Engeland. ,,We zaten in lockdown, dus een andere optie was er niet. Ik dacht dat hij het al vergeten was, maar in december stuurde Ben Waters opeens zijn pianotrack terug. Toen hebben we het nummer afgemaakt.’’

En zo ontstond een stomende, rockende versie van het lied dat Wood in 1981 op zijn soloalbum 1234 zette. ,,Ik denk dat Ben Waters woord heeft gehouden en het naar Ronnie Wood heeft doorgestuurd’’, zegt Van As, die vanochtend verrast opkeek toen hij op Facebook de melding kreeg dat Wood Roeck had genoemd in een bericht. De Brit (73) sprak zijn waardering uit over de nieuwe versie van zijn oude nummer: ‘I really like what they’ve all done!’ ,,Dat hij hier enthousiast over is, vind ik wel een mijlpaaltje. Stoer, toch?’’

Ook de andere bandleden reageerden enthousiast toen het nieuws eenmaal was gedeeld in de onderlinge appgroep. ,,Het is heel leuk dat Ronnie Wood het op zijn social media heeft willen delen. En op Instagram, waar hij een half miljoen volgers heeft, volgt hij Roeck nu ook, terwijl hij maar 63 mensen volgt. Maar vooral hoop ik dat mensen via dit nummer kennis maken met meer liedjes van Roeck.’’

Bekijk en beluister hieronder Roecks versie van Outlaws.

Volledig scherm Jeroen van As (gitaar) en zanger Jo de Roeck. © Nod Stewart and the Faces